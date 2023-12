Lazio, assenti tre titolari per la sfida contro l’Atletico Madrid: i dettagli in vista del match di Champions

Questa sera andrà in scena al Metropolitano Atletico Madrid-Lazio. Alle 21.00 la squadra di Sarri scenderà in campo per mettersi alla caccia dei tre punti che significherebbero qualificazione agli ottavi da prima in classifica nel girone E di Champions League.

Poco fa il tecnico biancoceleste ha diramato la lista dei giocatori convocati e che saranno a sua disposizione questa sera. Ma tra gli assenti si annoverano i nomi di Rovella, squalificato, Patric, influenzato, e Romagnoli, out per infortunio.