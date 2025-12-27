News
Lazio, doppio assalto del Flamengo: dopo Castellanos nel mirino finisce anche Marcos Antonio
Lazio nel mirino del Flamengo: interesse vivo per Castellanos e ora anche per Marcos Antonio. I dettagli
Il Flamengo torna a guardare con attenzione in casa Lazio. Oltre al forte interesse per Taty Castellanos, per il quale il club brasiliano sta tentando in ogni modo di convincere Lotito a trattare, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un secondo giocatore biancoceleste.
Secondo quanto riportato da Bolavip, il Flamengo segue da vicino Marcos Antonio, attualmente in prestito al San Paolo. Il suo riscatto non è affatto certo: l’accordo prevede un diritto fissato a 4,2 milioni di euro, che diventerebbe obbligo solo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Le difficoltà economiche del San Paolo potrebbero quindi aprire la porta a un inserimento deciso del club di Rio.
Il centrocampista piace molto al tecnico Filipe Luis, che necessita di rinforzi a causa dei problemi fisici di Saul e De La Cruz. Per la Lazio si profila così un nuovo tavolo di trattativa, con il Flamengo pronto a intensificare i contatti nelle prossime settimane.
