 Lazio, doppio assalto del Flamengo: dopo Castellanos nel mirino finisce anche Marcos Antonio
Connect with us

News

Lazio, doppio assalto del Flamengo: dopo Castellanos nel mirino finisce anche Marcos Antonio

Published

4 ore ago

on

By

Castellanos
Castellanos

Lazio nel mirino del Flamengo: interesse vivo per Castellanos e ora anche per Marcos Antonio. I dettagli

Il Flamengo torna a guardare con attenzione in casa Lazio. Oltre al forte interesse per Taty Castellanos, per il quale il club brasiliano sta tentando in ogni modo di convincere Lotito a trattare, i rossoneri avrebbero messo nel mirino un secondo giocatore biancoceleste.

Secondo quanto riportato da Bolavip, il Flamengo segue da vicino Marcos Antonio, attualmente in prestito al San Paolo. Il suo riscatto non è affatto certo: l’accordo prevede un diritto fissato a 4,2 milioni di euro, che diventerebbe obbligo solo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Le difficoltà economiche del San Paolo potrebbero quindi aprire la porta a un inserimento deciso del club di Rio.

Il centrocampista piace molto al tecnico Filipe Luis, che necessita di rinforzi a causa dei problemi fisici di Saul e De La Cruz. Per la Lazio si profila così un nuovo tavolo di trattativa, con il Flamengo pronto a intensificare i contatti nelle prossime settimane.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.