Lazio, arrivano le decisioni del giudice sportivo

Arrivate oggi le decisione del giudice sportivo per quanto riguarda la squadra biancoceleste

Arriva come una sentenza, la decisione del giudice sportivo per quanto riguarda la Lazio di Maurizio Sarri.

E’ stata confermata la squalifica a Danilo Cataldi, che salterà il Torino, confermate le ammonizioni per Romagnoli, Cancellieri e Marcos Antonio, mentre sono stati multati sia Maurizio Sarri atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria causando la reazione dei tifosi, e Manuel Lazzari per per avere al 46° del secondo tempo, in occasione del parapiglia che si era generato, lanciato dalla panchina una bottiglietta di plastica in direzione del settore occupato dai sostenitori avversari senza colpire nessuno.