Lazio, arriva il libro per celebrare la storia biancoceleste

Un libro che racchiude i 120 anni di vita della Lazio: un’opera da sfogliare per rivivere tutte le emozioni della storia biancoceleste

120 anni di storia. 120 anni di immagini dove il bianco e nero dei frame dei primi anni si mescola con gli scatti degli episodi recenti. Un libro da sfogliare per ripercorrere i momenti più importante della Lazio a cura di Fabio Argentini, che presto ariverà nelle librerie pronto per essere messo sotto l’albero di Natale. Sul sito ufficiale del club, l’opera viene così descritta:

«Una sezione dove epica e aneddotica si intrecciano in un racconto avvincente, mappe e infografiche che segnano il cammino della Lazio, una timeline che, nelle prime pagine, sintetizza con rigore scientifico i momenti più importanti della storia laziale, un’ampia galleria fotografica, divisa per decenni, la storia delle maglie, del simbolo, degli uomini che hanno vestito la casacca biancoceleste, di tutte le vittorie e dei momenti anche amari che hanno contribuito a forgiare un popolo di straordinaria fedeltà e passione. E degli stadi in cui la Lazio ha giocato; dal primo campo in terra – quando il calcio, ancora sconosciuto, vedeva i suoi pionieri protagonisti – allo Stadio Nazionale dove l’Italia vinse il suo primo Campionato del Mondo, dal primo di proprietà della storia del calcio romano, la Rondinella, allo Stadio Olimpico.

S.S. Lazio, la Storia. In tutte le librerie. Un prodotto da non perdere. Da collezione».