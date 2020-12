L’edizione odierna de Il Tempo fa il punto del mercato in vista di gennaio

Tra meno di due settimane inizierà la sessione di mercato invernale. La Lazio, nonostante le indiscrezioni delle settimane passate, potrebbe decidere di operare sul mercato qualora il capitano Senad Lulic non riuscisse a recuperare al meglio dall’attuale infortunio. Secondo l’edizione odierna de Il Tempo, Lazovic, potrebbe essere un vecchio pallino di Tare e tra gli indiziati principali. In uscita, la Fiorentina (alla ricerca di un attaccante) potrebbe avanzare una proposta per Caicedo. Il Panterone piace al club viola, ma per il direttore sportivo biancoceleste la sua permanenza non è in discussione. Molti club anche su Luis Alberto (Milan e Juventus in Italia, Psg ed Everton all’estero), ma è molto difficile che lo spagnoli si muova.