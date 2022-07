Lazio, arriva Binance Pilots NFT Ticketing: biglietti digitali e vantaggi esclusivi

La Lazio ha annunciato il progetto Binance Pilots NFT Ticketing, piattaforma che permetterà ai tifosi di avere vantaggi esclusivi

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha annunciato di entrare a far parte del progetto Binance Pilots NFT Ticketing; piattaforma che permetterà ai tifosi di avere vantaggi esclusivi.

IL COMUNICATO – «Binance annuncia oggi un progetto pilota della sua nuova soluzione di ticketing NFT con la S.S. Lazio per la stagione 2022/23. I tifosi della Lazio che utilizzano Binance potranno godersi la nuova stagione con biglietti digitali che daranno loro accesso a vantaggi esclusivi, privilegi per gli stessi fan e altro con la suddetta squadra di calcio italiana. La biglietteria NFT segna la tappa successiva della partnership avviata tra la S.S. Lazio e Binance Fan Token Platform nell’ottobre 2021.

La biglietteria digitale della Lazio segna un’importante pietra miliare nella partnership tra la squadra di calcio e Binance, portando livelli più elevati di coinvolgimento dei fan basati su soluzioni abilitate alla blockchain, sfruttando Web3 e le nuove rivoluzionarie funzionalità NFT. L’emissione di biglietti NFT non solo garantirà ai fan l’accesso alle partite, ma fornirà anche esperienze uniche, sconti e altro oltre a verificare l’autenticità e aiutare a prevenire l’uso improprio dei biglietti. Binance mira a rendere la tecnologia blockchain accessibile e facilmente comprensibile per ogni tifoso della Lazio.

La tecnologia di ticketing NFT, sviluppata da Binance, previene problemi come la contraffazione dei biglietti, lo scalping (rivendite a prezzi esorbitanti), oltre a rendere più affidabili i sistemi di ticketing. Queste caratteristiche aiutano a prevenire i disordini nei principali eventi sportivi causati dalla contraffazione e dalle rivendite non autorizzate.

Il biglietto NFT pilota della SS Lazio con Binance offre a fan e utenti la possibilità di sperimentare un caso d’uso reale di questa nuova tecnologia Web3 e di essere ricompensati con vantaggi extra per i fan. Questa è una tecnologia innovativa che migliorerà l’esperienza negli stadi, sia per la squadra che per i tifosi.

I vantaggi dei Biglietti Lazio NFT su Binance includono: accesso semplificato allo Stadio Olimpico nei giorni delle partite, sconti speciali nei negozi Lazio e sulle partite di Europa League, omaggi di LAZIO Fan Token e accesso a una serie di nuove esperienze “money-can’t-buy” ospitate dalla SS Lazio».