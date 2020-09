Lazio, Armini: «Incontrare Nesta una grande emozione»

Niccoló Armini è intervenuto ai canali ufficiali della Lazio al termine dell’amichevole col Frosinone.

«Non ho avuto coraggio di stringerli la mano. Mi ha fatto l’in bocca al lupo e mi ha detto: “Continua così”. Un’emozione grande. Durante la settimana lavoriamo bene. Sono ancora partite di agosto. Siamo una grande squadra. Escalante e Reina si sono integrati e li abbiamo accolti bene. Forse avremmo dovuto fare qualche gol in più, ma abbiamo portato a casa la vittoria. La mia duttilità? Più ruoli riesco a fare e meglio è per me». Così Niccolò Armini ai microfoni di Lazio Style Radio al temine dell’amichevole vinta al Benito Stirpe contro il Frosinone per 1-0 con gol di Correa».