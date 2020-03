Lazio, appuntamento con la storia: finale di Supercoppa 1998 FOTO

E’ tempo di ricordare i momenti gloriosi: la società vuole ricordare la vittoria contro la Juventus nella finale di Supercoppa Italiana

Nuovo appuntamento con la storia: ricordare tutti i trionfi della Lazio del passato per riuscire a sorridere in un momento di preoccupazione e paura legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus. Durante la giornata di oggi quindi verrà ricordata la finale di Supercoppa Italiana 1998, i ragazzi di Eriksson hanno affrontato la Juventus di Lippi. La gara si è disputata allo Stadio Delle Alpi di Torino il 29 agosto e ha visto trionfare i biancocelesti con un gol di Conceição in pieno recupero, dopo che Del Piero aveva raggiunto l’1-0 realizzato da Nedved.

Ecco il post pubblicato su Instagram: