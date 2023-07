Lazio, annunciata nuova amichevole per la squadra di Sarri contro un’avversaria europea

Sarà tempo di scendere nuovamente in campo per la Lazio di Sarri nei primi giorni d’agosto, precisamente il 6 alle ore 20.00, per l’amichevole appena annunciata contro il Girona, ex squadra di Castellanos.

Il club ha annunciato il match con un post su Twitter.