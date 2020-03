Lazio, annullata la seduta pomeridiana: il motivo

Tanta corsa, fatica e sudore per i biancocelesti che questa mattina si sono ritrovati sul campo Fersini alle ore 10:30 per una seduta incentrata sulla tecnica

Nessuna doppia seduta per la Lazio di mister Inzaghi nel pomeriggio. Nella giornata di oggi erano infatti previsti due allenamenti, mattina e pomeriggio, ma quest’ultimo è stato annullato. Ecco il comunicato.

La Prima Squadra della Capitale ha lavorato in vista del prossimo impegno mettendo sul campo tanta intensità. Ritmi elevati ed ottimo rendimento degli uomini in campo che hanno portato mister Simone Inzaghi a scegliere di annullare la seconda seduta di giornata, prevista per il pomeriggio.