Lazio, Anni Falchi: «Riprendiamo il campionato, abbiamo buoni motivi per voler ripartire»

Lazio, la bellissima showgirl e tifosa biancoceleste ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A

L’opinione è divisa su chi vuole che il calcio si fermi in modo definitivo e chi invece vorrebbe che la stagione venisse portata a termine con tutta la sicurezza del caso. Anna Falchi, showgirl e tifosa della Lazio, ha detto la sua in merito ai microfoni di Rai Radio2.

«Io sono per la ripresa del campionato. Nei tempi giusti e con tutte le accortezze del caso. A porte chiuse. Con tutte le cautele e le precauzioni. E’ una cosa fattibile. Monitorando i calciatori e quelli che fanno parte del club. Poi noi stiamo a casa e ci guardiamo il calcio. Lancio un appello alle televisioni private, lasciate tutto in chiaro. Affinché gli italiani si possano godere le proprie squadre. La Lazio? Abbiamo buoni motivi per voler ricominciare, per un anno che ci va bene succede tutta questa tragedia. Sicuramente i calciatori avranno voglia di farsi valere».