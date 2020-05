Lazio, tutti ricordano lo spogliarello che la lazialissima Anna Falchi fece occasione della vittoria dello scudetto del 2000

Giornata speciale oggi per tutti i tifosi della Lazio che ricordano la vittoria dello scudetto del 2000. In quell’occasione per festeggiare la vittoria la bellissima Anna Falchi all’Olimpico si rese protagonista di uno spogliarello.

Oggi la showgirl ha postato suoi suoi canali social un post che lascia pensare ad una possibile replica in caso di vittoria anche quest’anno.