Lazio, Anna Falchi: «Come sono diventata tifosa? Una causalità»

La showgirl, tifosissima della Lazio, racconta la sua passione per i colori bianco e celeste su Instagram in diretta

In questi giorni di quarantena forzata, molti personaggi dello showbiz italiano si stanno intrattenendo con le dirette Instagram. Oggi Anna Falchi ha spiegato, in live con la pagina Calciomercato, la sua passione per la Lazio. Queste le sue parole:

«Come sono diventata della Lazio? Una causalità. Vivendo a Roma, mi facevano sempre la solita domanda “che squadra tifi?”, non sapevo cosa rispondere. Nel ’96 decisi di diventare della Lazio, era nel mio DNA. Mi rivedevo nel colori che erano gli stessi della Finlandia. Cominciai a vedere le partite, avevo un’amica che si era innamorata dell’allenatore Eriksson. Ridendo e scherzando, mi sono cominciata ad appassionare. Scudetto? Chi lo sa. Ho sentito delle dichiarazioni di Gravina, che ha messo come ipotetica data di ripresa del campionato il 17 maggio. La vedo dura, l’importante è terminarlo entro la fine del 2020. Dobbiamo tornare a sognare. Sono molto scaramantica. La prima partita che ho visto allo stadio è stata tra il Napoli e la Roma. Le prime volte andavo a vedere le partite della Lazio con la sciarpa del Napoli. Mi ero dimenticata, avevo talmente tanti gadget a casa ma portava bene. L’ultima partita è Lazio-Bologna, sono andata con mia figlia e lei è scesa in campo. Sono stata contentissima».