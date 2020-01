Anna Falchi, l’attrice ha parlato nuovamente del momento della sua Lazio e ha fatto una promessa a tutti i tifosi biancocelesti

Anna Falchi, nota attrice italiana e tifosa biancoceleste, sta rilasciando anche numerose interviste in cui appunto racconta il suo amore per la Lazio e il momento splendido dei biancocelesti in campionato. Oggi, è intervenuta ai microfoni de TG2

«Supercoppa? Abbiamo una squadra che dimostra di avere fame di vittoria. Vederli in campo è una gioia, è un gruppo talento compatto e combattivo. Quest’anno è più facile esser laziali, ora sono tutti laziali. Non si fa, bisogna essere coerenti. Derby? E’ una partita sé, come una finale».