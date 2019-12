Lazio, Anna Falchi: «Questa squadra mi da grandi soddisfazioni»

Lazio, intervento della bellissima showgirl e tifosa biancoceleste Anna Falchi



Tanti gli interventi questa sera alla cena di Natale della Lazio. Tra le tante anche la bellissima showgirl Anna Falchi.

«Come sto? Benissimo! Grandissime soddisfazioni, è una squadra che non molla mai! Bella combattiva, fino alla fine, affronta le partita con la voglia di rivincita e quel pizzico di cattiveria in più. La Lazio è la squadra che ha il miglior gioco, sta consolidando il precedente dell’anno scorso, in cui non è finita come doveva. Abbiamo Immobile con numeri grandissimi, c’è veramente gioco, quello di squadra. Compatta, bella. Significa che Tare, Peruzzi, Inzaghi che sono laziali dentro stanno facendo la differenza. Anche la Lazio Women sta facendo bene, il percorso è lungo, ma si vuole il salto di qualità. Non tanto per la Lazio ma proprio per la condizione ‘donna’, una svolta storica».