Lazio, ancora Bayern. Il precedente è terrificante: quattro schiaffi all’Olimpico. I dettagli

Poche ore fa a Nyon è andato in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2023/24. Gli accoppiamenti sono avvenuti nel quartier generale della UEFA, e comprendevano le prime otto classificate dei gironi e le otto seconde (tra cui la Lazio).

La Lazio di Sarri dovrà affrontare il Bayern Monaco, esattamente come agli ottavi di finale del 2021. I biancocelesti in quell’occasione persero all’Olimpico 4-1, mentre nella gara di Monaco persero 2-1. Non esattamente un ricordo piacevole per il club capitolino.