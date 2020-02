Lazio, anche Milinkovic entra in diffida

Nella partita di ieri contro la Spal, Milinkovic è stato ammonito: con il cartellino preso il centrocampista della Lazio entra in diffida

Ieri la Lazio ha conquistato il suo 15esimo risultato utile consecutivo, vincendo contro la Spal per 5-1.

Durante la gara però i biancocelesti hanno ricevuto una sola ammonizione, ai danni del Sergente. Proprio per questo cartellino, Milinkovic entra nella lista dei diffidati insieme ai già noti Immobile, Cataldi, Radu ed Acerbi. Questa notizia condizionerà le scelte di Inzaghi? Da quello che riporta il campo non sembra visto che tre di questi (Acerbi, Radu ed Immobile ndr) hanno giocato dal primo minuto ed il Leone e King Ciro hanno giocato per tutti i novanta minuti. Sergej dovrà essere attento a non finire nuovamente nella lista dei cattivi, perchè una sua assenza al Tardini potrebbe diventare fatale anche se la squadra di Inzaghi ha dimostrato la sua forza pure quando alcuni dei titolari non erano presenti.