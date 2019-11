Lazio, anche Lotito chiede concentrazione alla squadra

Lazio, dopo Inzaghi anche Lotito scende in campo per farsi sentire dalla squadra

Aveva cominciato Inzaghi, con quella sfuriata durante l’allenamento. “Solo un richiamo”, così lo ha definito ieri in conferenza stampa il mister: aveva dovuto esortare i suoi giocatori a metterci più testa, più concentrazione. Uno sfogo che ha dato i suoi frutti, assicura: negli allenamenti successivi ha visto una Lazio più presente, più intensa.

Dopo il mister, anche il presidente Lotito ha voluto farsi sentire dalla squadra. Non una novità, che di sabato si faccia avanti a Formello per caricare i ragazzi prima del match. Era già successo alla vigilia del match contro il Lecce, per dirne una. Il patron laziale ha incontrato ieri il gruppo, come si legge sul Corriere dello Sport, e ha espresso il diktat: «Non abbassate la tensione». Non vuole una squadra appagata, vuole grinta e sana cattiveria agonistica. Specialmente su un campo ostico come quello del Sassuolo.