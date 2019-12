Lazio, anche il quotidiano Marca celebra la vittoria sulla Juventus FOTO

Anche all’estero si celebra la Lazio: in Spagna, il quotidiano Marca ha dedicato una pagina alla vittoria dei biancocelesti

La vittoria della Lazio fa parlare anche all’estero. La Juventus è caduta sotto ai colpi di Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo incassando così la prima sconfitta stagionale. Il mondo del calcio si è fermato per guardare il big match dell’Olimpico, adesso lo fa per tessere le lodi della squadra di Inzaghi. In Spagna, il quotidiano Marca ha dedicato uno spazio ai capitoli che scalano la classifica portandosi a cinque punti dal primo posto e Luis Alberto che ha raggiunto i 12 assist.

