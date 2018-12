Lazio, un amore incondizionato: Cristiano Sandri con la bandiera biancoceleste al vento – FOTO

Giorgio Sandri ha pubblicato sui social una splendida immagine che ritrae suo figlio Cristiano con la bandiera della Lazio al vento

Un amore, quello per la Lazio, che si custodisce gelosamente nel proprio cuore. Un sentimento che supera confini, ostacoli, tragedie. Un’emozione che, se si volesse trovare un’immagine per simboleggiarla, probabilmente si sceglierebbe una foto pubblicata proprio in questi minuti da Giorgio Sandri su Facebook. Lo scatto in questione ritrae il figlio Cristiano sventolare la bandiera della Lazio nel corso del match contro la Sampdoria. La scomparsa del fratello Gabriele, venuto a mancare in circostanze strettamente legate alla prima squadra della Capitale, non ha scalfito l’amore di Cristiano per la Lazio. Quella squadra che ‘Gabbo’ metteva sopra ogni cosa e che, siamo sicuri, stia tifando anche da lassù.