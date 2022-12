Lazio, le amichevoli una grande chance per tre giocatori

Queste amichevoli della sosta natalizia possono essere una grande chance e opportunità per alcuni giocatori della Lazio

Il pensiero, come sottolineato da Il Tempo, va a Maximiano, Marcos Antonio e Cancellieri. Già il test di oggi servirà per capire se i tre avranno scalato posizioni nel gradimento di Sarri. Il mister sarà impegnato a rivalutare tre giocatori pagati quasi trenta milioni in estate, ma finora rimasti ai margini della prima squadra, se non per fugaci apparizioni.