Un’altra amichevole in programma: la Lazio incontrerà il Benevento

Il 19 settembre, alle ore 18, la Lazio di Simone Inzaghi scenderà in campo contro il Benevento per una gara amichevole

La Lazio si prepara in vista della nuova stagione. Dopo gli appuntamenti di Auronzo di Cadore, la squadra di Inzaghi scenderà nuovamente in campo per un’amichevole contro il Benevento.

La gara è in programma per il 19 setetmbre, alle ore 18, tra le mura dello Stadio Olimpico: a darne notizia è la società sui canali social.