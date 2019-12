Lazio, Ambrosini: «Non sarà facile per la Juventus, servirà una grande partita»

Massimo Ambrosini ha detto la sua sulla sfida di questa sera tra Lazio e Juventus e sulla corsa scudetto

La classifica della Serie A cambia faccia ancora una volta. L’Inter è stato rallentata dalla Roma, tanti sono gli scenari che si presentano per i vertici in attesa della gara tra Lazio e Juventus. Intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport, Massimo Ambrosini ha detto la sua sull’appuntamento dell’Olimpico di questa sera:

«La Lazio ha 30 punti, ha una squadra forte e sarebbe interessante se la lotta scudetto si allargasse. La lazio non è costruita per questo ma, scendendo molto probabilmente dall’Europa League, diventerebbe una candidata per i piani alta della classifica. La Juve deve fare una grande partita per uscire dall’Olimpico, non sarà facile».



