Lazio, altra tegola per Sarri: ha saltato anche l’allenamento di ieri. Le ultime

Come riporta il Corriere dello Sport, Casale anche ieri ha saltato l’allenamento con la squadra, è stato colpito da un virus gastrointestinale, solo oggi si capirà se riuscirà a recuperare almeno per la panchina per la sfida di domani tra Frosinone e Lazio.