Lazio, Altobelli: «Scudetto? Attenzione alle due romane…»

Alessandro Altobelli, ex attaccante di Juventus ed Inter, ha commentato la lotta Scudetto inserendo anche Lazio e Roma

Un campionato acceso. Una lotta serrata dall’esito imponderabile. La lotta Scudetto non è mai stata così aperta, ma nel testa a testa tra Juventus ed Inter vengono inserite anche le due squadre di Roma. Sulle colonne del Resto del Carlino, il pensiero di Altobelli:

«Io terrei in considerazione le romane. Stanno facendo bene in campionato, la Lazio ha battuto due volte in poche settimane la Juventus. La Roma gioca bene e ha giovani importanti. Sono forti, daranno del filo da torcere. Forse pochi potevano aspettarsi questo rendimento da parte di entrambe, ma adesso sono lì a poca distanza dalla vetta e non c’è da aspettarsi un loro rallentamento».