Lazio, allenamento mattutino in casa per Immobile: lo scatto social -FOTO. Ecco l’ immagine pubblicate dal capitano

Ciro Immobile non si arrendere e corre per ritrovare la forma ideale. Allenamento mattutino in casa per l’attaccante della Lazio seguito dal suo personal trainer e in compagnia di sua moglie Jessica. Sui social lo scatto insieme e la frase: “La rinuncia è l’eroismo della mediocrità”.