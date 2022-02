Lazio, allenamento a Oporto e poi volo verso Trieste: il programma odierno

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Lazio è rimasta a dormire in Portogallo, dove questa mattina si allenerà prima di volare verso Trieste. Il programma

Archiviata la sconfitta contro il Porto, la Lazio si focalizza sull’impegno di domenica sera contro l’Udinese. Sarri non ha voluto tornare a Roma dopo il match del do Dragao e ha preferito compattare la squadra per il tour de force lo attende.

I biancocelesti stamattina si alleneranno nel campo del Padroense Fc, squadra di Oporto che milita in seconda divisione – sugli stessi campi si sono allenati per la rifinitura e in passato anche grandi club come il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund. La tappa successiva sarà l’aeroporto, ad attenderli un volo che li porterà a Udine. L’arrivo nel capoluogo friulano è previsto per la serata.