Lazio, gli allenamenti riprenderanno oggi pomeriggio

Dopo la partita di ieri a Napoli, la Lazio torna subito nella Capitale per riprendere gli allenamenti in vista del derby

Per la Lazio non ci si può soffermare sulla partita di ieri: il derby si avvicina e va preparato al meglio. Ieri notte la squadra è rientrata a Roma, dopo che è stata sconfitta dal Napoli per 1-0, per non perdere tempo.

Questa mattina è stata utilizzata per recuperare energie mentali e fisiche, dopodiché tutti in campo: alle 15:00 il Fersini vedrà la squadra di Inzaghi allenarsi in vista del match contro i cugini giallorossi. La seduta, come riporta il sito della Lazio, sarà visibile sui canali tematici della società.