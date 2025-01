Lazio, stabilita la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di Europa League con la Real Sociedad

Lazio, a pochi giorni dalla gara interna di Coppa contro gli spagnoli ecco quando i biancocelesti torneranno ad allenarsi

Archiviata e metabolizzata la roboante vittoria del Bentegodi con il Verona, per la Lazio non c’è un attimo di respiro perchè giovedì sera all’Olimpico arriva la Real Sociedad. I biancocelesti infatti proprio per questo motivo si metteranno subito a lavoro per preparare il match contro la formazione iberica e tutto ciò accadrà domani mattina, visto che mercoledì è già tempo di rifinitura per le aquile