Lazio, gli allenamenti continuano anche nel giorno libero

Oggi la Lazio avrebbe avuto il giorno libero, ma la squadra ha deciso di allenarsi ugualmente in vista della ripresa

La Serie A è in procinto di riprendere e la Lazio non vuole farsi trovare impreparata. Oggi ci sarebbe dovuto essere il primo giorno libero dopo la ripresa degli allenamenti individuali, ma secondo l’ANSA, alcuni giocatori biancocelesti si sarebbero comunque recati a Formello per svolgere la preparazione.

La voglia di tornare in campo è così forte che oramai la squadra di Inzaghi non si ferma più. Da domani inizierà la seconda fase della preparazione. I biancazzurri sono pronti a tornare a lottare sul terreno di gioco.