Lazio, alle 14 la conferenza di Inzaghi: la formazione è un rebus

Alle ore 14 è prevista la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Napoli di Simone Inzaghi, che alla vigilia del match contro i partenopei in programma domani sera alle ore 20.45 allo stadio Olimpico, accenderà i riflettori sulla sfida e farà il punto sugli infortunati e sui calciatori arruolabili. Tantissimi i ballottaggi, come mai jn stagione. In porta dubbio Reina-Strakosha, in difesa Acerbi più no che sì, Luiz Felipe è avanti su Patric ma potrebbe anche giocare in via inedita da centrale della retroguardia. Uniche certezze gli esterni: Lazzari a destra e Marusic a sinistra, nessun cambio in panchina se non Djavan Anderaon a causa dell’indisponibilità di Fares. Dubbi in mezzo al campo, con Milinkovic non al meglio che rischia, ci sarà uno tra Escalante, Cataldi e Leiva: un recupero del brasiliano appare comunque ancora altamente improbabile. Luis Alberto completerà il terzetto di centrocampo, in avanti uno tra Correa e Caicedo, che scalpita, con Immobile.