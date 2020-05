Lazio, all’asta la maglia di Luis Alberto per aiutare lo Spallanzani – VIDEO

Lazio, anche Luis Alberto scende in campo per beneficenza: all’asta infatti la sua maglia per lo Spallanzani

Sono tanti i calciatori della Lazio che in questi mesi di emergenza hanno partecipato ad attività di raccolta fondi per aiutare gli ospedali. Anche Luis Alberto ha messo all’asta la sua maglia biancoceleste in favore dell’ospedale INMI Lazzaro Spallanzani.