 Lazio, allarme a centrocampo: Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru...
Connect with us

News

Lazio, allarme a centrocampo: Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru...

News

Derby Lazio Roma: Rovella lotta contro la pubalgia, Sarri spera nel recupero

News

Lazio, Sarri studia le mosse anti-Roma: Quel giocatore verso l’esordio dal primo minuto?

News

Lazio, Rovella in versione Jorginho: il dato che fa sognare il tecnico biancoceleste

News

Lazio, Gigot operato in Francia: ecco la strategia e scenari di calciomercato

News

Lazio, allarme a centrocampo: Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru…

Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Dele-Bashiru
Dele-Bashiru

Lazio, allarme a centrocampo per i biancocelesti: il tecnico Maurizio Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru…

La Lazio si trova a fare i conti con una possibile emergenza a centrocampo in vista del prossimo impegno di campionato. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo gioco organizzato e a trame rapide, dovrà gestire una situazione complicata che coinvolge due pedine fondamentali della mediana.

Il primo nodo riguarda Nicolò Rovella, regista classe 2001, arrivato in estate per dare qualità e geometrie alla manovra. Il centrocampista ex Monza e Juventus è alle prese con un fastidio fisico che ne mette in dubbio la presenza. A questo si aggiunge un nuovo problema: Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, arrivato dal campionato turco per portare fisicità e inserimenti offensivi, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’allenamento di ieri.

Come riportato da Il Messaggero, lo stop di Dele-Bashiru complica ulteriormente i piani di Sarri, che ora rischia di trovarsi con poche alternative in mezzo al campo. La situazione impone valutazioni quotidiane da parte dello staff medico, con l’obiettivo di recuperare almeno uno dei due giocatori per la prossima sfida.

L’eventuale assenza contemporanea di Rovella e Dele-Bashiru costringerebbe il tecnico toscano a rivedere l’assetto tattico. Possibili soluzioni includono l’impiego dal primo minuto di Danilo Cataldi, mediano cresciuto nel vivaio biancoceleste. Tuttavia, queste opzioni ridurrebbero la profondità della rosa e potrebbero influire sulla qualità del palleggio.

Per la Lazio, che punta a consolidare la propria posizione in zona Europa, la gestione delle energie e il recupero degli infortunati diventano fattori chiave. Sarri, già abituato a lavorare con rotazioni mirate, dovrà sperare fino all’ultimo in notizie positive dall’infermeria.

Nei prossimi giorni saranno decisivi gli esami strumentali e le sedute di allenamento per capire se Rovella e Dele-Bashiru potranno essere convocati. Intanto, l’ambiente biancoceleste resta in apprensione: il centrocampo è il cuore pulsante del gioco di Sarri, e perderne due interpreti contemporaneamente sarebbe un duro colpo.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.