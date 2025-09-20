Lazio, allarme a centrocampo: Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru...

Lazio, allarme a centrocampo per i biancocelesti: il tecnico Maurizio Sarri e i dubbi di formazioni, con lo stop di Dele-Bashiru…

La Lazio si trova a fare i conti con una possibile emergenza a centrocampo in vista del prossimo impegno di campionato. Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste noto per il suo gioco organizzato e a trame rapide, dovrà gestire una situazione complicata che coinvolge due pedine fondamentali della mediana.

Il primo nodo riguarda Nicolò Rovella, regista classe 2001, arrivato in estate per dare qualità e geometrie alla manovra. Il centrocampista ex Monza e Juventus è alle prese con un fastidio fisico che ne mette in dubbio la presenza. A questo si aggiunge un nuovo problema: Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano classe 2001, arrivato dal campionato turco per portare fisicità e inserimenti offensivi, ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l’allenamento di ieri.

Come riportato da Il Messaggero, lo stop di Dele-Bashiru complica ulteriormente i piani di Sarri, che ora rischia di trovarsi con poche alternative in mezzo al campo. La situazione impone valutazioni quotidiane da parte dello staff medico, con l’obiettivo di recuperare almeno uno dei due giocatori per la prossima sfida.

L’eventuale assenza contemporanea di Rovella e Dele-Bashiru costringerebbe il tecnico toscano a rivedere l’assetto tattico. Possibili soluzioni includono l’impiego dal primo minuto di Danilo Cataldi, mediano cresciuto nel vivaio biancoceleste. Tuttavia, queste opzioni ridurrebbero la profondità della rosa e potrebbero influire sulla qualità del palleggio.

Per la Lazio, che punta a consolidare la propria posizione in zona Europa, la gestione delle energie e il recupero degli infortunati diventano fattori chiave. Sarri, già abituato a lavorare con rotazioni mirate, dovrà sperare fino all’ultimo in notizie positive dall’infermeria.

Nei prossimi giorni saranno decisivi gli esami strumentali e le sedute di allenamento per capire se Rovella e Dele-Bashiru potranno essere convocati. Intanto, l’ambiente biancoceleste resta in apprensione: il centrocampo è il cuore pulsante del gioco di Sarri, e perderne due interpreti contemporaneamente sarebbe un duro colpo.