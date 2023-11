Lazio, allarme a Formello: interrompe l’allenamento durante la partitella. Ultime sulla situazione in casa biancoceleste

Attimi di preoccupazione in quel di Formello per la Lazio e Maurizio Sarri, legati alle condizioni fisiche di un titolarissimo biancoceleste.

Come riportato da Il Messaggero, Alessio Romagnoli, durante la seduta di allenamento di ieri, si è fermato per un problema muscolare, prendendo la via degli spogliatoi anzitempo. La situazione non sembra di essere di quelle gravi per il difensore, che si è fermato appunto per un affaticamento muscolare.