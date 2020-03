Lazio, alla scoperta del Primavera: Szymon Czyz

Conosciamo meglio i talenti della Primavera della Lazio. Oggi mettiamo sotto la lente d’ingrandimento il centrocampista Szymon Czyz

La Lazio Primavera lo scorso anno si è ritrovata nel purgatorio della Primavera 2B (Serie B giovanile ndr), per poi tornare immediatamente nel paradiso chiamato Primavera 1 (Serie A giovanile ndr). Protagonista indiscusso è stato Szymon Czyz, centrocampista biancoceleste con un enorme fiuto del gol. Oggi analizziamo il suo percorso calcistico.

LA SCHEDA – Szymon Czyz nasce a Gdynia, in Polonia, l’8/07/2001. Calcisticamente cresce nella squadra della sua città, il SI Arka Gdynia. A 14 anni si trasferisce nell’Academy del Lech Poznan, dove poi seguentemente entrerà a a far parte della selezione U19 collezionando 9 presenze e 2 gol. In quell’anno Tare nota le sue capacità tecniche e nel luglio del 2018 gli fa firmare un contratto triennale con i biancocelesti. Subito viene inserito nella mischia e la sua personalità gli permette di diventare un pilastro della squadra. Tutta la stagione gioca titolare, mettendo a segno 6 marcature e 2 assist. E’ decisivo molte volte, su tutte ricordiamo il gol fondamentale nei playoff contro il Verona ai quarti e l’assist in semifinale contro il Lecce. Nella stagione corrente Szymon si conferma importante per il gioco delle giovani aquile, rimanendo in panchina per sole 2 volte. Anche la Polonia non può fare a meno delle sue giocate: indossa la maglia della Nazionale dal 2017 ed ora è regolarmente chiamato nel team U19.

CARATTERISTICHE – La sua possanza fisica gli permette di giocare a ridosso del centrocampo, ma la sua tecnica ed il suo fiuto del gol lo fanno sempre avanzare di qualche posizione verso la porta: attualmente è adoperato come trequartista ma può giocare anche come centrale in mediana. La sua visione di gioco ampia, gli permette di finire molte volte l’azione, come confermano le numerose reti con l’aquila sul petto. E’ un giocatore intelligente e molto scaltro, rapido e devastante.