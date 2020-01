Lazio, auguri ad Alen Boksic che compie 50 anni

Il croato compie oggi 50 anni: ha vestito la maglia della Lazio per sei anni, vincendo tutto negli anni d’oro biancocelesti

Il 21 gennaio del 1970 nasceva a Macarsca l’alieno che ha conquistato il mondo con la maglia della Lazio.

Alen Boksic è arrivato a Roma giovanissimo nel 1993, direttamente da Marsiglia: l’attaccante in quel periodo non vive un momento magico, anche grazie ai duri allenamenti di Zeman che crede non vadano bene per le proprie caratteristiche. Per questo, dopo appena tre anni viene venduto alla Juventus. Il giocatore tornerà in biancoceleste un anno dopo cambiando totalmente musica: raggiunge il record personale di marcature anche se un lungo infortunio lo terrà lontano dai campi. Vince tutto con la squadra allenata da Eriksson (che ai tempi fu la squadra migliore d’Europa e forse del mondo ndr) e gli viene affibbiato il soprannome di Alieno, per le sue capacità fuori dal normale. Tanti auguri Alen Alien Boksic: l’extraterrestre che ha conquistato la terra con l’aquila sul petto.