Lazio, al rientro (dopo Pioli) è sfida ad un altro ex

La Lazio di Simone Inzaghi ripartirà da Genova sponda rossoblu al rientro dalla sosta. La banda capitolina sarà di ritorno sul campo in cui prima di Lazio-BVB ha collezionato una brutta figura, naufragando 3-0 con la Sampdoria. Una sfida giocata in malo modo, con la testa visibilmente già alla Champions e in enorme emergenza. Nella circostanza Parolo e Djavan Anderson sono stati impiegati per la prima e unica volta in stagione da quinti, a tutta fascia. Il 3 gennaio non sarà più il Grifone di Maran, però, a sfidare i biancoceleste. L’ex tecnico del Cagliari e del Chievo è stato infatti esonerato alla vigilia di Spezia-Genoa. La panchina della prima squadra è stata affidata per la quarta volta a Davide Ballardini, specialista delle salvezze last-minute. L’allenatore ravennate ha esordito con una vittoria in trasferta al “Picco”, e alla guida della Lazio ha vinto una Supercoppa italiana (contro l’Inter di Mourinho) nella stagione 2009/2010, tuttavia disastrosa in campionato. Dopo Stefano Pioli col Milan, Simone Inzaghi dovrà sfidare un altro ex mister della prima squadra della Capitale. Genoa-Lazio è in programma domenica prossima alle ore 15.