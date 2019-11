Lazio, l’AIC incorona Immobile «Miglior calciatore di ottobre» – FOTO

Lazio, l’Associazione Italiana Calciatori premia Ciro Immobile come miglior calciatore del mese di ottobre

Dopo aver raggiunto le oltre 100 reti in biancoceleste, Ciro immobile è inarrestabile: tra gol e assist è sempre uomo partita per la Lazio di Inzaghi. Dopo il riconoscimento da parte della Lega Serie A, arriva un altro premio per King Ciro: l’Associazione Italiana Calciatori ha incoronato il bomber biancoceleste miglior calciatore del mese di ottobre 2019. Ecco il post sul profilo Instagram dell’AIC che ha incontrato Immobile a Palermo:

