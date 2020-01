Andrea Agostinelli, ex Lazio, è intervenuto per parlare della situazione in casa biancoceleste

Andrea Agostinelli, ex Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione dei capitolini. Ecco ciò che ha detto:

«Nel primo tempo ho visto un Napoli inguardabile, ma anche la Lazio non era nella sua migliore giornata. Ha approfittato solo nella parte finale della frazione di gioco. A sorpresa, nella ripresa ha fatto meglio il Napoli. Sicuramente si è fatto sentire Gattuso ed i partenopei hanno messo in difficoltà la squadra di Inzaghi. Voglio sottolineare la grande prova di Strakosha, è stato decisivo ed è sempre più tra i migliori portieri in Italia. La differenza è che i biancocelesti non prendono più gol e hanno dimostrato di avere ancora quella consapevolezza che gli permette di tirare fuori la vittoria anche nelle difficoltà. La Lazio non sta vivendo un momento brillante dal punto di vista fisico, lo dimostra anche il fatto che nel primo tempo non ha approfittato della mediocre prestazione del Napoli. Nonostante questo, i ragazzi di Inzaghi fanno meno errori del passato, sono più compatti e riescono a vincere con semplicità le partite. Sono le caratteristiche della grande squadra».