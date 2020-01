Lazio, Agostinelli: «Contro la Cremonese sono arrivate le giuste risposte»

Durante la trasmissione serale di Radiosei, l’ex giocatore della Lazio ha commentato la gara di Coppa Italia parlando anche di mercato

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Andrea Agostinelli. L’ex laziale ha commentato la gara di Coppa Italia contro la Cremonese ed ha detto la sua riguardo le ultime voci di mercato.

L’ex calciatore della Lazio ha detto: «Ieri contro la Cremonese sono arrivate le giuste risposte in termini di grinta ed impegno. Queste sono le gare in cui ci può stare un rilassamento, invece c’è stato un buon approccio e non c’è stata partita. Nessuna difficoltà, le prestazioni dei singoli sono state quasi tutte sopra la sufficienza. Berisha ancora male, ero un suo estimatore ma la realtà è deludente. Non riesce neanche in queste partite a fare bene. Ad oggi alzo le mani, non mi stupire andasse via. Vecino? Firmerei ora per averlo nella Lazio. E’ un grande incursore, è molto fisico, tosto come giocatore. E’ bravo nelle aree di rigore avversarie, stiamo parlando di un nazionale. Temo che siano solo voci, ci credo poco, ma per la squadra di Inzaghi sarebbe l’ideale. E’ un altro Parolo più fisico, è quello che servirebbe per migliorare il centrocampo. Se è uscita questa notizia è perchè l’Inter è vicina ad un altro acquisto».