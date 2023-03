Lazio, l’ag. di Immobile: «Ciro in Nazionale? È stato bistrattato». Ecco cosa ha detto il procuratore dell’attaccante

All’evento Palermo Football Conference che si è tenuto presso Villa Lampedusa, erano presenti personaggi importanti del mondo del calcio italiano, tra cui, Marco Sommella, agente dell’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che si è soffermato a parlare proprio del giocatore capitolino. Ecco cosa ha affermato:

PAROLE– «Immobile in Nazionale? L’unica cosa che ha sempre fatto Ciro sono i gol. Sto ragazzo è stato bistrattato, a volte è stato attaccato ma qui Corvino (resp. area tecnica del Lecce) ci può dire che di Vlahovic italiani non ne abbiamo. Ciro purtroppo ha anche le sue colpe, lo scorso anno a Palermo era capitano. Con la Macedonia fu una tragedia calcistica, anche perché veniva dopo l’altra tragedia contro la Svezia a San Siro. Ha vinto l’europeo, una scarpa d’oro e quattro volte il titolo di capocannoniere. Nessuno ha fatto i numeri che ha fatto lui, gli dico spesso che si ricorderanno di lui quando smetterà. Se Ciro si ferma sono problemi per tutti »