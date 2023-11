Lazio, affidati ai tuoi tifosi: un dato sorride a Sarri 

Dopo la sconfitta contro la Salernitana la Lazio deve affidarsi ai propri tifosi, ecco il dato favorevole che sorride alla squadra di Sarri.

Il brutto passo falso contro l’ultima in classifica Salernitana, confezionato ieri dagli uomini di Sarri, ha sicuramente lasciato un impronta negativa nell’umore e nell’animo del gruppo biancoceleste. Ma per capire se la debacle in terra campana porterà a degli effetti anche sui campi di gioco bisognerà attendere i prossimi impegni, i quali (per fortuna) non tarderanno ad arrivare.

Tra sfide di Champions League ed incontri di Serie A e Coppa Italia infatti, la Lazio è pronta ad affrontare un vero e proprio tour de force, che al ritmo di 3 gare ogni 7 giorni la accompagnerà fino a fine anno. A tal proposito, un dato sembra sorridere a Immobile e ai suoi. La squadra disputerà tutte le prossime tre partite tra le mura dello Stadio Olimpico davanti ai propri sostenitori. Rispettivamente le sfide saranno in programma contro Celtic (Champions League), Cagliari (campionato) e Genoa (Coppa Italia). Tutte appunto, in programma nella Capitale.