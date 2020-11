Lazio, individuato l’autore del video offensivo sul nuovo aereo

Lazio, trovato il colpevole che ha girato il video sull’aereo, durante l’atterraggio a Crotone. Presto verranno presi provvedimenti

Il video da “brividi” fatto da qualche calciatore durante il volo d’andata Roma-Crotone ha scatenato i social (in società è scattata la caccia al colpevole che lo ha diffuso). Non solo perché prima della partenza da Roma un “dipendente” dell’aeroporto di Fiumicino ha registrato un video nelle vicinanze dell’aereo soffermandosi in particolare su dei “rattoppi”.

«Abbiamo denunciato il fatto alle autorità giudiziarie e competenti e diffidato la società Aeroporti di Roma da controlli più appurati poiché ovviamente una situazione del genere pone a repentaglio il sistema di accesso all’aerostazione», spiega in una intervista a LazioPress il vicepresidente della Tayaran Jet Massimo La Pira. Anche la Lazio si è mossa immediatamente e denunciato il fatto alle autorità giudiziaria. Il colpevole sarebbe già stato individuato. E nelle prossime ore potrebbe essere denunciato. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.