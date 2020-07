Lazio, adesso sei quarta! L’Atalanta ne rifila 6 al Brescia e supera le aquile

L’Atalanta vince il derby col Brescia annichilendo le Rondinelle: a Bergamo finisce 6-2 per i padroni di casa, che si prendono il secondo posto in graduatoria in attesa di Lazio e Inter.

Per la prima volta la Lazio vede superarsi dall’Atalanta di Gasperini e scivola in quarta posizione nell’attuale graduatoria di Serie A. La Dea infatti ha battuto il Brescia nell’anticipo della nuova giornata del massimo campionato italiano, rifilando agli uomini di Lopez ben 6 reti, tre delle quali portano la firma di Mario Pasalic. Zapata e compagni superano così in un solo colpo Inter e Lazio e si avvicinano alla Juventus, che giocherà domani sera. I biancocelesti invece dovranno rispondere alla Dacia Arena di Udine questa sera alle ore 21.45.