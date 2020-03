Lazio, Adekanye: «Un onore essere in questa squadra. Anche in questi giorni siamo uniti!»

Lazio, anche Bobby Adekanye ha raccontato come sta vivendo questa quarantena insieme al fratello Lekan

Momento difficile per tutti. La quarantena continua per tutti gli italiani e quindi anche per i giocatori della Lazio. Per uno sportivo è difficile rimanere in casa ma i passatempi sono tanti. Bobby Adekanye ai microfoni di voetbalzone.nl ha raccontato la sua quarantena a Roma.

«È un onore stare in questa squadra, stiamo facendo la storia. I miei compagni mi aiutano sempre nei momenti facili e difficili. La settimana scorsa Inzaghi ci ha spiegato la situazione dicendoci che per un po’ non ci saremmo più potuti allenare, giocare o uscire. Sono tornato a casa e ho detto a mio fratello che saremmo dovuti andare a fare la spesa. Così ci siamo recati al supermercato più vicino e abbiamo preso di tutto. Inizialmente avevo pensato di rientrare in Olanda dalla mia famiglia, ma ho capito che non fosse il caso, perché mi sarei dovuto sottoporre a due periodi di quarantena, prima per uscire dall’Italia e poi per rientrarci. Ma non importa, sono tranquillo qui alla Lazio: siamo in buone mani, sono certo che andrà tutto bene».

SQUADRA – «Abbiamo una chat di gruppo su WhatsApp e ci parliamo tutti i giorni. “Cosa stai facendo? Chi vuole giocare a poker online?”. Facciamo un sacco di cose insieme, sono felice che tutti stiano bene e non abbiano problemi. Questa è la cosa più importante per me».

PASSATEMPO – «PlayStation e Netflix. Ora mi sto riguardando Prison Break. E poi gioco a FIFA. Insomma, ho tanti modi per passare il tempo in questi giorni di quarantena. Ma non vedo l’ora di tornare a giocare al calcio vero e godermi questo bellissimo sport».