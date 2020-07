Lazio, da Adekanye a Patric: «Continuiamo a lottare, non si molla» FOTO

Patric ed Adekanye incoraggiano la Lazio, dopo la sconfitta contro il Milan. Ecco i loro messaggi su Instagram

Incassata la sconfitta, è tempo di rialzare la testa. La Lazio, privata dei suoi uomini migliori, ha ieri subito una brutta sconfitta contro il Milan. La condizione fisica non è la stessa a cui si era abituati, gli infortuni dettano le scelte di Inzaghi, ma la motivazione resta sempre la stessa. Perchè se la Lazio ha imparato qualcosa in questo anno, è che arrendersi non è concesso e la fine la decreta solo il triplice dell’arbitro.

Il campionato è ancora nel vivo della ripresa e, nonostante il terreno perso in favore della Juventus, mollare adesso il sogno non è concesso. A risollevare il morale della squadra sono due protagonisti di ieri, Patric ed Adekanye. Il messaggio è semplice: continuare a lottare.

Visualizza questo post su Instagram We keep it going boys 💪🏿 #forzalaziosempre💙 🦅 Un post condiviso da @ adebob11 in data: 5 Lug 2020 alle ore 5:43 PDT