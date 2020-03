Lazio, Adekanye e la nostalgia per lo Stadio Olimpico VIDEO

Il biancoceleste ha nostalgia del campo da gioco e ha pubblicato sul suo profilo Instagram il suo primo gol in Serie A

L’emergenza Coronavirus ha fermato l’Italia e con lei anche il calcio, in attesa di capire se si ricomincerà a giocare oppure no. A tutti gli appassionati di Serie A manca veder rotolare il pallone sul campo da gioco, passando weekend interi a fare zapping fra una partita e l’altra. Nelle menti dei tifosi biancocelesti aleggia la nostalgia per le gesta della Lazio, che li ha fatti sognare fino a poco prima del brusco stop. I giocatori, dal canto loro, non vanno più nei centri sportivi e sono costretti ad allenarsi a casa, per continuare a mantenere la forma fisica. La mancanza per il prato verde però si fa sentire e Bobby Adekanye ricorda lo Stadio Olimpico. Con una storia pubblicata su Instagram, il numero 34 biancoceleste mostra il gol realizzato contro la SPAL nella speranza di ritornare presto a vivere questo tipo di emozioni.

«Mi manca questo Stadio leggendario» scrive il laziale: