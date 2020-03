L’attore che ha recitato in Dogman e l’ex calciatore della Lazio supportano la campagna di beneficenza della Curva Nord

L’Italia sta vivendo un momento di alta difficoltà per colpa del virus pandemico che si sta diffondendo a macchia d’olio. Molti sono i contagiati da Coronavirus ed iniziano a scarseggiare le apparecchiature utili.

La Curva Nord si è subito mobilitata attivando una raccolta fondi per l’acquisto di mascherine ed autorespiratori per l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Molti personaggi noti del mondo Lazio hanno mandato un messaggio per invogliare tutti a mobilitarsi. Oggi è stato il turno di Adamo Dionisi e Bernardo Corradi: l’attore romano che ha recitato in Subburra e Dogman (in passato ha anche condotto gli Irriducibili ndr) e l’ex attaccante che in biancoceleste ha segnato molti gol, si sono ripresi mentre sottolineano quanto sia importante donare per cercare di aiutare chi sta lavorando per salvare le vite.