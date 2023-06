Lazio, ad Auronzo possibile test di fine ritiro contro un ex biancoceleste

Lazio, il club è a lavoro per organizzare la preparazione estiva e spunterebbe un amichevole contro la nuova Reggiana di Nesta

Nonostante la stagione sia terminata da poco, la Lazio sta lavorando per organizzare la preparazione estiva in vista della prossima. Il club biancoceleste starebbe pensando di sfidare alla fine del ritiro di Auronzo che si concluderà il 28 luglio la nuova Reggiana di Alessandro Nesta. La società vuole curare tutto nei particolari e proprio per questo motivo il team manager Derkum è già ad Auronzo per ispezionare i campi dove la squadra di Sarri si allenerà