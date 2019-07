Lazio, ad Auronzo per Riccardo: giovane tifoso morto nello schianto di Jesolo – FOTO

Fino ad Auronzo per Riccardo. Il giovane morto nello schianto di Jesolo era un grande tifoso laziale, i suoi amici lo hanno omaggiato con l’autografo di Milinkovic

Un’altra stella nel firmamento biancoceleste. Riccardo Laugeni era uno dei tanti giovani appassionati di Lazio, prima che lo schianto in auto – causato da un ubriaco alla guida – glitogliesse la vita, nei pressi di Jesolo. Insieme all’amore per il ragazzo, in vita resteranno anche le sue passioni, portate avanti dai suoi amici. Gli stessi amici che hanno raggiunto Auronzo di Cadore, dove la squadra capitolina è in ritiro, per una dedica speciale fatta dal suo giocatore preferito: Milinkovic Savic. Sulla maglia del numero 21, oltre all’autografo del suo idolo, un messaggio di Giorgia, unica sopravvissuta all’incidente: «Realizzerò tutti i tuoi sogni fino a quando ci rivedremo. Te lo prometto, a presto. Ciao Amore! Giorgia».

A Riccardo, Giovanni, Eleonora e Leonardo va il pensiero della redazione di Lazio News 24